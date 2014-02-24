إطلاق المرحلة الثانية من مشروع “ألف-باء” بمناسبة يوم المرأة العربية

تقوم فكرة هذا المشروع على إنشاء قاعدة بيانات الكترونية تتضمّن مجموعة واسعة ومرنة من الأسئلة المتداولة في مجالات قانونية معيّنة، وهي: مجال الأحوال الشخصية، ومجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومجال الحقوق السياسية، وغيرها من المجالات التي يمكن أن ترد حولها أسئلة لاحقاً وتستهدف توعية المرأة وتمكينها من الناحية القانونية.

تجيب قاعدة البيانات على الأسئلة المطروحة، سؤلاً سؤال، بحسب كل مجال، وبحسب الوضع التشريعي في كل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة ولتحقيق الهدف المرجو، يحدد المشروع أن تكون الأسئلة، وكذلك الإجابات الواردة عليها، مباشرة ومختصرة، ومصاغة بلغة واضحة وسهلة.