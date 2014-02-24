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«الداخلية» تستعيد مواطنين اثنين سبق استيقافهما في أفغانستان

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«الداخلية» تستعيد مواطنين اثنين سبق استيقافهما في أفغانستان «الداخلية» تستعيد مواطنين اثنين سبق استيقافهما في أفغانستان

    صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور بن سلطان التركي أنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة فقد تمت استعادة اثنين من المواطنين الذين سبق استيقافهما في جمهورية أفغانستان الإسلامية لأسباب أمنية, حيث وصلا إلى المملكة يوم الخميس الموافق 29 / 3 / 1435ه, وتم ترتيب وتسهيل التقائهما بذويهما.

وأكد اللواء التركي ل"الرياض" انهما ليسا ضمن القوائم الأربعة التي تضم 208 مطلوبين والذين سبق وأعلنت عنهم وزارة الداخلية في حينه, مضيفاً أن المواطنين كانا مسجونين في أفغانستان قبل استعاداتهما.

وأوضح أنه سيتم إخضاعهما للأنظمة المرعية بالمملكة, لافتاً إلى أن الأنظمة العدلية التي تحددها الجهات ممثلة في هيئة التحقيق والإدعاء العام المناط بها توجيه التهم للأشخاص وهي المعنية بتحديد الأنظمة التي تمت مخالفتها من قبل الشخص الضالع في مثل هذه الأمور.

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