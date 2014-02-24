أخبار عاجلة

ضياء السيد: أرفض العمل كمدرب في الأهلي.. وبرادلي أفضل من كوبر -
عفيفي لمرتضى منصور: «الزمالك ما بياخدش على دماغه.. ووفر مجهودك لنادي تاني» -
فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل -
8 الصبح - تعرف على معدلات درجات الحرارة اليوم .. وفوائد كثيرة وهائلة لـ "الحبهان" ...؟؟ -
فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

600 مليار دولار متوقع ضخها في مشاريع التنمية بالمملكة

Google+ Print
600 مليار دولار متوقع ضخها في مشاريع التنمية بالمملكة 600 مليار دولار متوقع ضخها في مشاريع التنمية بالمملكة

    أكد صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا بأن المملكة تخطو خطوات ثابتة وقوية نحو تحقيق مستقبل زاهر يعزز ذلك حجم الإنفاق الحكومي المتوقع ضخه في المشاريع التنموية القادمة والذي يتعدى 600 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة ويدعم ذلك أيضا مناخ الأمن والاستقرار الذي تحظى به المملكة.

ونوه سموه في لقاء أجرته معه القناة الإسبانية الأولى مع الإعلامية الإسبانية السيدة أنخيلا رودريغس مقدمة برنامج (التقرير الأسبوعي) في مكتبه بالسفارة ضمن برنامج خاص عن العلاقات الاقتصادية - الإسبانية والذي تم إعداده وتصويره مؤخرا في السعودية واسبانيا، نوه سموه بعلاقات الشراكة التاريخية والمتينة التي تربط البلدين الصديقين ومنوها بتنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال العشر سنوات الماضية ومشيرا إلى تواجد العديد من الشركات الإسبانية في السوق السعودي ومساهمتها في تنفيذ العديد من المشاريع الجبارة في المملكة ومنها مشروع القطار السريع للحرمين الشريفين مكة المكرمة – المدينة المنورة، والذي سيسهم بعد تنفيذه وتسليمه في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة بفتح آفاق واسعة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ويعزز الثقة في إمكانيات الشركات الإسبانية المؤهلة وخاصة تلك التي تعمل في مشاريع المواصلات والبنى التحتية.

كما أشار سمو السفير إلى الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لإعطاء الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والإسكان وغيره من القطاعات والتي تخدم المواطن السعودي وترفع من مستوى معيشته بالإضافة إلى خطط التنمية التي تركز على تقوية دعائم الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل وخلق وظائف وفرص عمل جديدة للمواطن السعودي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

أول تعليق لـ«رئيس مجلس الوزراء» على حكم الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة مع السعودية

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما

سوسن بدر.. منعت من دخول السعودية وخلعت الحجاب .. وزوج يصغرها بـ20عاما