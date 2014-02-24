600 مليار دولار متوقع ضخها في مشاريع التنمية بالمملكة

أكد صاحب السمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إسبانيا بأن المملكة تخطو خطوات ثابتة وقوية نحو تحقيق مستقبل زاهر يعزز ذلك حجم الإنفاق الحكومي المتوقع ضخه في المشاريع التنموية القادمة والذي يتعدى 600 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة ويدعم ذلك أيضا مناخ الأمن والاستقرار الذي تحظى به المملكة.

ونوه سموه في لقاء أجرته معه القناة الإسبانية الأولى مع الإعلامية الإسبانية السيدة أنخيلا رودريغس مقدمة برنامج (التقرير الأسبوعي) في مكتبه بالسفارة ضمن برنامج خاص عن العلاقات الاقتصادية السعودية - الإسبانية والذي تم إعداده وتصويره مؤخرا في السعودية واسبانيا، نوه سموه بعلاقات الشراكة التاريخية والمتينة التي تربط البلدين الصديقين ومنوها بتنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين خلال العشر سنوات الماضية ومشيرا إلى تواجد العديد من الشركات الإسبانية في السوق السعودي ومساهمتها في تنفيذ العديد من المشاريع الجبارة في المملكة ومنها مشروع القطار السريع للحرمين الشريفين مكة المكرمة – المدينة المنورة، والذي سيسهم بعد تنفيذه وتسليمه في الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة بفتح آفاق واسعة للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين ويعزز الثقة في إمكانيات الشركات الإسبانية المؤهلة وخاصة تلك التي تعمل في مشاريع المواصلات والبنى التحتية.

كما أشار سمو السفير إلى الرؤية الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لإعطاء الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى في قطاعات التعليم والصحة والصناعة والإسكان وغيره من القطاعات والتي تخدم المواطن السعودي وترفع من مستوى معيشته بالإضافة إلى خطط التنمية التي تركز على تقوية دعائم الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل وخلق وظائف وفرص عمل جديدة للمواطن السعودي.