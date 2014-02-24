مباحث الاسماعلية تضبط أخطر لص شقق

تمكنت مباحث الاسماعيلية من ضبط أخطر لص وحدات سكنية بالمحافظة، حيث بدأت العملية بمعلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث تؤكد قيام المدعو” محمد أ أ سن 34 عاطل مقيم الشيخ زايد – دائرة القسم سبق ” إتهامه فى عـ21ـدد قضية ” سرقات ” بأنه وراء إرتكاب العديد من وقائع سرقات المساكن بدائرة القسم .

و عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة بأماكن تردد المتحرى عنه أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته إعترف بصحة ماورد بالتحريات ، مضيفًا بإرتكابه الوقائع التالية ” واقعة سرقة جهاز لاب توب ومبلغ مالى 900 جنيه من إحدى المساكن والمحرر عنها المحضر رقم 174/2014 جنح قسم ثالث - واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى أربعة آلاف جنيه من إحدى المساكن والمحرر عنها المحضر رقم 365/2014 جنح قسم ثالث - واقعة سرقة جهاز لاب توب ، شاشة LCD وكاميرا وتليفون محمول من إحدى المساكن والمحرر بشأنها المحضر رقم 700/2014 جنح قسم ثالث . واقعة سرقة جهاز لاب توب وكاميرا وساعة يد وجاكيت جلد وعدد 3 خواتم ذهبية ومبلغ مالى ألف جنيه من إحدى المساكن والمحرر بشأنها المحضر رقم 351/2014 جنح ثالث، واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى ” عملات أجنبة ومصرية ” وجهاز لاب توب وتليفون محمول من إحدى المساكن والمحرر عنها المحضر رقم 547/2014 جنح قسم ثالث .

واضاف المتهم الى الجرائم التى ارتكبها : ” واقعة سرقة مبلغ مالى قدره ألفى جنيه من إحدى المساكن والمحرر عنها المحضر رقم 201/2014 جنح قسم ثالث - واقعة سرقة مبلغ مالى 2000 جنية من إحدى المساكن ، والمحرر عنها المحضر رقم 574/2014 جنح قسم ثالث - واقعة سرقة مبلغ مالى قدره 250 جنيه وكيسة كمبيوتر من إحدى المساكن والمحرر عنها المحضر رقم 188/2014 جنح قسم ثالث -”.

وإعترف بقيامه بالتصرف فى حصيلة جرائمه بالببيع لعملاء مسروقات وبارشاده تم ضبطهم وهم كل من ” محمد م م سن 23 سائق – جمال أ م سن 34 تاجر تليفونات محمولة ومقيمان عزبة على عيد دائرة مركز الاسماعيلية - أحمد ف م سن 42 تاجر تليفونات محمولة مقيم أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية “.

وبمواجهتهم إعترفوا بما قرره المتهم ، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات ، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.