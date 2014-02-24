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مباحث الاسماعلية تضبط أخطر لص شقق

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مباحث الاسماعلية تضبط أخطر لص شقق مباحث الاسماعلية تضبط أخطر لص شقق

أرشيفية

تمكنت مباحث الاسماعيلية من ضبط أخطر لص وحدات سكنية بالمحافظة، حيث بدأت العملية بمعلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث تؤكد قيام المدعو” محمد أ أ سن 34 عاطل مقيم الشيخ زايد – دائرة القسم سبق ” إتهامه فى عـ21ـدد قضية ” سرقات ” بأنه وراء إرتكاب العديد من وقائع سرقات المساكن بدائرة القسم .

و عقب تقنين الإجراءات القانونية،  تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة بأماكن تردد المتحرى عنه أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته إعترف بصحة ماورد بالتحريات ، مضيفًا بإرتكابه الوقائع التالية ” واقعة سرقة جهاز لاب توب ومبلغ مالى 900 جنيه من إحدى المساكن والمحرر عنها المحضر رقم 174/2014 جنح قسم ثالث - واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى أربعة آلاف جنيه من إحدى المساكن والمحرر عنها المحضر رقم 365/2014 جنح قسم ثالث - واقعة سرقة جهاز لاب توب ، شاشة LCD وكاميرا وتليفون محمول من إحدى المساكن والمحرر بشأنها المحضر رقم 700/2014 جنح قسم ثالث . واقعة سرقة جهاز لاب توب وكاميرا وساعة يد وجاكيت جلد وعدد 3 خواتم ذهبية ومبلغ مالى ألف جنيه من إحدى المساكن والمحرر بشأنها المحضر رقم 351/2014 جنح ثالث،  واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالى ” عملات أجنبة ومصرية ” وجهاز لاب توب وتليفون محمول من إحدى المساكن والمحرر عنها المحضر رقم 547/2014 جنح قسم ثالث .

واضاف المتهم الى الجرائم التى ارتكبها : ” واقعة سرقة مبلغ مالى قدره ألفى جنيه من إحدى المساكن والمحرر عنها المحضر رقم 201/2014 جنح قسم ثالث - واقعة سرقة مبلغ مالى 2000 جنية من إحدى المساكن ، والمحرر عنها المحضر رقم 574/2014 جنح قسم ثالث - واقعة سرقة مبلغ مالى قدره 250 جنيه وكيسة كمبيوتر من إحدى المساكن والمحرر عنها المحضر رقم 188/2014 جنح قسم ثالث -”.

وإعترف بقيامه بالتصرف فى حصيلة جرائمه بالببيع لعملاء مسروقات وبارشاده تم ضبطهم وهم كل من  ” محمد م م سن 23 سائق – جمال أ م سن 34 تاجر تليفونات محمولة ومقيمان عزبة على عيد دائرة مركز الاسماعيلية - أحمد ف م سن 42 تاجر تليفونات محمولة مقيم أبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية “.

وبمواجهتهم إعترفوا بما قرره المتهم ، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات ، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

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