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لافروف يجري آخر لقاء مع السفير الأمريكي حول مستقبل العلاقات بين واشنطن وموسكو

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لافروف يجري آخر لقاء مع السفير الأمريكي حول مستقبل العلاقات بين واشنطن وموسكو لافروف يجري آخر لقاء مع السفير الأمريكي حول مستقبل العلاقات بين واشنطن وموسكو

وزير الخارجية الروسى لافروف

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ، آخر لقاء اليوم “الأحد” مع السفير الأمريكي مايكل ماكفول والذي ينهي عمله ويترك منصبه قريبا في موسكو.

وقالت قناة “روسيا اليوم” “الليلة” – إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بحث مستقبل تطوير العلاقات الروسية الأمريكية مع السفير الأمريكي مايكل ماكفول قبل أن يغادر روسيا وينهي عمله في موسكو.

وأشارت القناة إلى أن السفير الأمريكي في موسكو مايكل ماكفول أعرب عن ارتياحه بشأن تطور العلاقات بين واشنطن وموسكو ، موضحا أن الولايات المتحدة وروسيا حققتا الكثير بعد بدء عملية “إعادة ترتيب العلاقات” بين البلدين في عهد الرئيس أوباما.

وأكد ماكفول ،على أهمية توقيع وتنفيذ اتفاقية الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وكذلك التعاون الأمريكي الروسي بشأن نقل الشحنات إلى القوات الأمريكية العاملة في أفغانستان .

وأشار ماكفول إلى أن الجانبين شكلا لجنة رئاسية ثنائية لتطوير التعاون في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية التعاون في مجال انضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 25 مليار دولار في عام 2009 إلى نحو 40 مليار في عام 2013 الماضي.، مشيرا إلى أن واشنطن وموسكو تمكنتا من تقريب المواقف بشأن عدم الانتشار النووي حول الملفين النوويين لإيران وكوريا الشمالية.

ولفت السفير الأمريكي في موسكو إلى تعاون البلدين في تدمير الأسلحة الكيميائية السورية.، مشيدا بأهمية التعاون الثنائي في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة في المجال الإلكتروني والفضاء وحماية البيئة وغيرها.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية أول مس أن مباحثات لافروف وماكفول تناولت مسائل الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها بالإضافة إلى أهم القضايا الدولية.

أ ش أ

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