بريجنسكي: على الولايات المتحدة التحدث بصراحة لبوتين عن الوضع في اوكرانيا

اكد مستشار الامن القومي الامريكي الاسبق زبيجينو بريجنسكي ضرورة توحيد القوة السياسية العاملة في اوكرانيا مشيرا الى ضرورة ظهور رمز لهذه الوحدة.

واضاف بريجنسكي في مقابلة مع محطة “سي ان ان ” الاخبارية الامريكية الليلة انه يتعين على الاتحاد الاوروبي الانخراط بصورة قوية في تدعيم اوكرانيا ولا يكتفي بمجرد طرح شعارات ..ودعا الاتحاد الاوروبي الى ضرورة تقديم مساعدات مالية خاصة وان الاقتصاد الاوكراني على شفا الانهيار بمعنى الكلمة.

وحذر المسئول الامريكي الاسبق من انه ما لم يقدم الغرب اي مساعدات لاوكرانيا في الوقت الذي يعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العون فسيذهب كثير من الشعب الاوكراني تجاه روسيا لايجاد فرصة عمل وسبيل للعيش.

ونصح بريجنسكي – الذي عمل مستشارا للا من القومي في عهد الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر – الولايات المتحدة بضرورة التحدث بصراحة مع الرئيس بوتين والتاكيد على ان اوكرانيا تمر بمرحلة دقيقة وعليه عدم اشعال الحرب الباردة لان الشعب الاوكراني على استعداد ليكون من اصدقاء روسيا وليس عبيدا لديها.

واضاف ان على واشنطن الاشارة الى الاستعداد لتسوية الوضع في اوكرانيا على ان تدخل في اطار الغرب تدريجيا اي تكون دولة اوروبية في الوقت الذي لا تمثل فيه تهديدا عسكريا او سياسيا لروسيا.

أ ش أ