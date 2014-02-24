أمين عام النقابات المستقلة يلتقى كبير مستشارى منظمة العمل الدولية

التقى، مساء أمس، باسم حلقة أمين عام الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ومحمد عبد الرحمن منسق عام العلاقات الدولية بالاتحاد، بالسيد محمد الطرابلسى كبير مستشارى منظمة العمل الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمناقشة الإستراتيجية الجديدة للتعاون المشترك فيما بين الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ومنظمة العمل الدولية.

وقال باسم حلقة، فى تصريحات له، إنه ناقش الإستراتيجية الجديدة للاتحاد فى ضوء التطورات المستجدة على الساحة النقابية فى غياب قانون التنظيم النقابى الجديد، والذى اكتمل وتم مناقشته فى حوار مجتمعى، ومع ذلك مازال حبيس أدراج رئاسة مجلس الوزراء، ومدى تأثير ذلك على وضع مصر فى القائمة القصيرة أمام اجتماع منظمة العمل الدولية القادم.

وأضاف أنه توصل إلى اتفاق حول أهمية دعم منظمة العمل الدولية مع الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى ملف المرأة وأهمية تفعيل دورها النقابى ومشاركة الرجل فى كافة الفعاليات الاجتماعية والخدمية، بالإضافة إلى ملف العمالة غير المنتظمة ومدى الاهتمام المشترك فى إعادة تأهيل وتنظيم هذا القطاع غير المنظم، من خلال ورش عمل مشتركة ودورات تدريبية لهذه العمالة غير المنظمة ودمجها فى نقابات واتحادات نوعية وجغرافية ومساعدتها فى تنمية مهاراتها وإيجاد فرص عمل لها من خلال تواصل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة مع وزارة القوى العاملة والهجرة والمنظمات الصناعية والإنشائية ومجموعات رجال الأعمال.

وفى تعقيب له حول اللقاء قال كابتن طيار مالك بيومى، إن هذا اللقاء يأتى فى ضوء التحركات السريعة التى يقوم بها الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة حالياً فى إعادة قنوات الاتصال مع منظمة العمل الدولية لما لها من أهمية كبيرة فى دعم النقابات المستقلة فى مجال التدريب ومساندتها دولياً من أجل الحريات النقابية فى مصر وفق التزامات الحكومة المصرية مع المنظمة فيما يتعلق بالتوقيع على الاتفاقيتين الدوليتين 87 لسنة 1948 و 98 لسنة 1949 والمتعلقة بحرية العمال فى تكوين تنظيماتهم النقابية دون تدخل من الحكومة أو سيطرة من الأحزاب السياسية.