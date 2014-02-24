بالصور.. وزير الشباب ونائبه يشهدان فعاليات تصفيات إبداع 2 بالقاهرة

شهد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، ونائبه خالد تليمة، فعاليات اليوم الثانى من تصفيات المراحل النهائية لمسابقة "إبداع 2" (جائزة الشارقة الثقافية لشباب الجامعات المصرية) والمقامة فى الفترة من 22 فبراير الجارى حتى 2 مارس المقبل، على مسرح وزارة الشباب بالقاهرة.

وتنافس خلال تصفيات اليوم الثانى طلاب جامعتى "بورسعيد والمستقبل" فى مجال الغناء الفردى والجماعى، وقدم فريق جامعة بورسعيد للكورال فقرتين غنائيتين بعنوان "مصر عادت شمسك الذهب"، و"كوكتيل من أغانى سيد درويش"، كما قام بعض أعضاء فرقة بورسعيد بتقديم بعض الأغانى الفردية منها "ليا عشم"، "حكايتى مع الزمان"، و"إمتى الزمان".

فيما قدم كورال جامعة المستقبل أمسية غنائية تضم "الليل ملاح"، و"رقصة الفار"، و"ركاب سوارس"، و"اقرأ الخبر".

وفى السياق نفسه، قدمت جامعة بورسعيد عرضاً موسيقياً ضمن مسابقات العزف الموسيقى "الفردى والجماعى"، واستهلت الفرقة الموسيقية عزفها بمقطوعتين موسيقيتين "دموع فى عيون وقحة"، ومقطوعة "لونجا كروماتيك"، بالإضافة إلى مجموعة من المقطوعات الموسيقية الفردية للمتسابق "مينا لويز" وفيها قدم المتسابق مقطوعة بعنوان "العلم والإيمان" على آلة الناى، ومقطوعة أخرى على آلة الأكورديون بعنوان "قلبى دليلى" التى قدمها المتسابق أحمد سعيد، فيما قدم المتسابق ماجد السيد مقطوعة على البيانو بعنوان "River Flows In You".

وتشكلت لجنة تحكيم مجال الفرق الموسيقية والغنائية من المطربة نادية مصطفى، والملحن محمد سعيد قابيل، الدكتور أحمد عبد الشافى عبده، قائد أوركسترا عمار الشريعى.