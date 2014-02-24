بالفيديو .. ريال مدريد يزغرد في القمة بخسارة قاسية لأتليتكو

بثلاثية نظيفة، وفي شوط واحد، سقط أتليتكو مدريد في فخ الهزيمة المذلة أمام مضيفه أوساسونا في الجولة الـ25 من الدوري الإسباني، ليتبارى مع برشلونة على المركز الثاني، ويمرح ريال مدريد في القمة منفردًا.

ريال مدريد أصبح على قمة الدوري الإسباني لأول مرة هذا الموسم بدون اقتسامها مع أحد، قبل نهاية المسابقة بـ13 عشرة جولة.

فخسارة أتليتكو أوقفت رصيده عند النقطة 60 بالتساوي مع برشلونة الذي سقط في اليوم السابق أمام ريال سوسيداد 3-1، بينما زاد الميرنجي عنهما بثلاث نقاط.

وصعق أوساسونا ضيوفه بصناع لعبه الثلاثة، سيخودو وأرمينتوريس وروبرتو توريس في الدقائق السادسة و22 و43، فيما فشلت محاولات دييجو كوستا وديفيد بيا وأدريان وحتى البدلاء أردا توران وراؤول جارسيا في تقليص الفارق على الأقل.

ويستضيف أتليتكو مدريد غريمه ريال مدريد في الجولة المقبلة في الثاني من مارس، بعد أقل من شهر من خسارتي كأس الملك ذهابا وإيابا أمام فريق كارلو أنشيلوتي بخمسة أهداف بمجموع اللقاءين.



>Osasuna 3-0 Atletico Madrid (All Goals) 23... by ourmatch