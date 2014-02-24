مجلس الوزراء الليبي يؤكد متابعة عمليات البحث عن الطائرة العمودية المفقودة في منطقة السدرة

أكد وزير الثقافة والمجتمع المدني الليبي الحبيب الأمين أن رئاسة مجلس الوزراء تتابع عن كثب عبر وزارة الدفاع ورئاسة الأكان العامة عمليات البحث عن الطائرة العمودية التي فقد الاتصال بها قبل أسبوع تقريبا في منطقة السدرة.

وقال”الحبيب الأمين” في مؤتمرصحفي مساء أمس الأحد إن مجلس الوزراء على اتصال مباشر مع الجهات المختصة في عملية البحث لاتخاذ القرارات المناسبة وتوجهيها إلى الجهات المعنية”.

وأوضح أن عملية البحث أفضت إلى العثور على قطعتين من أجزاء مروحة الطائرة وتم التحقق منها والتأكد من مطابقة القطعتين لبعضهما البعض بحسب المعلومات التي وردت من الضباط بقاعدة بنينة الجوية ، والاتصالات مع غرفة العمليات بمنطقة البريقة.

وأضاف أنه تمت الاستعانة في عمليات البحث بطائرة تابعة لسلاح الجو الايطالي، كما أن هناك سفينة قريبة من المكان الذي تجري فيه عمليات البحث، مشيرا إلى أن عملية البحث ليست بالسهلة وغالبا ما تصاحبها مشاكل لوجستية أو مشاكل ترتبط بالطقس.

وتابع الوزير أن هناك قاطرة تحركت من ميناء الزويتينة النفطي وقدمت الكثير من التسهيلات لفرق البحث وتم تحديد نقطة تبعد (30) كيلومترا شمال السدرة ونعتقد حتى الآن بنسبة ( 90 ) بالمائة أن الحطام موجود عندها.

وأكد وزير الثقافة والمجتمع المدني أنه سيتم التوصل في اليومين القادمين إلى نتيجة مؤكدة بشأن الحادثة، وعبر عن شكره للدول الصديقة التي أبدت تعاونا وقدمت المساعدة في عمليات البحث عن الطائرة.

وأعرب الوزير عن تقديره للضباط الذين كانوا على متن الطائرة المفقودة ، وقال “إننا نعتبرهم من الطيارين الأفذاذ الذين سجلوا تاريخا مشرفا أثناء الثورة.

> أ ش أ