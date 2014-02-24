400 ورقة علمية في المؤتمر العام لـ «حمدان الإلكترونية»

تحت شاعر "قيادة مسيرة التميز المستدام"، تعقد جامعة حمدان بن محمّد الإلكترونية، "المؤتمر العام 2014"، الذي سيقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، من 3 إلى 5 مارس المقبل في فندق "أتلانتس النخلة جميرا". ويشارك في المؤتمر ممثلون عن 46 دولة من مختلف انحاء العالم، وتتم خلاله مناقشة 400 ورقة عمل علمية محكمة و12 دراسة حالة، ويشارك طلبة الماجستير والدكتوراه والبكالوريوس في الجامعة بتقديم 68 ورقة علمية و46 ملصقا علميا.

جاء الإعلان عن الحدث، خلال مؤتمر صحافي عقد في حرم الجامعة بحضور الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الالكترونية والبروفيسور مصطفى حسن مساعد المدير التنفيذي للتعليم والتطوير الاكاديمي في الجامعة وخميس جمعة بوعميم رئيس الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية وسمية بن حماد ممثلة عن حكومة دبي الذكية والدكتور عبدالله الزهراني رئيس جمعية طريق الاطباء السعودية.

أهمية خاصة

وقال الدكتور منصور العور يحظى "المؤتمر العام 2014" بأهمية خاصة باعتباره منصة استراتيجية لتشجيع الابتكار والتميز المؤسسي والأكاديمي والبحث العلمي وملتقىً عالميا لإثراء مخزون المعرفة في منطقة الشرق الأوسط، ويستند الحدث إلى جدول أعمال حافل يشمل ثلاثة مؤتمرات علمية متزامنة هي "المؤتمر السابع للجودة في الشرق الأوسط" تحت شعار "نحو التميز المستدام: قيادة مسيرة ناجحة"، و"المؤتمر السادس للتعليم الإلكتروني في الشرق الأوسط" تحت شعار "القيادة والتصميم والتكنولوجيا في خدمة التعليم في القرن الحادي والعشرين"، و"المؤتمر الخامس للصحة والبيئة في الشرق الأوسط" تحت شعار "التحول الى رعاية صحية وبيئة أفضل".

متحدثون رئيسيون

وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين سعيد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"هيئة كهرباء ومياه دبي"، الذي سيناقش قضية بعنوان "كهرباء ومياه دبي: التحول نحو التميّز المستدام"، وعبدالله بن عبدالعزيز موسى، مدير "الجامعة الإلكترونية السعودية"، الذي سيتحدث عن "خبرة جامعة السعودية الإلكترونية في دمج التعليم الإلكتروني ضمن برامجها الأكاديمية"، والدكتور أمين حسين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في وزارة الصحة، الذي سيتناول "الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات حول تحسين خدمات الرعاية الصحية،" وغيرها الكثير.

وتشارك "دائرة حكومة دبي الذكية" كراع رئيسي لـ"المؤتمر العام 2014"، فيما تشتمل قائمة الشركاء على "معهد اليونسكو لتكنولوجيات المعلومات في التعليم"، و"مجموعة جيمس التعليمية" و"هيئة الصحة بدبي"، و"دائرة التنمية الاقتصادية"، و"ميديكا آي.كيو" و"إيه.إس.كيو مينا"، وتشتمل قائمة الرعاة الذهبيين على "هيئة الإمارات للهوية" و"إلوشيان" و"المستشفى السعودي الألماني - دبي" و"الأحواض الجافة" و"البحرية العالمية" و"باريس غاليري" في حين تضم قائمة الرعاة الفضيين "مدينة دبي الأكاديمية العالمية" و"بنك الإمارات دبي الوطني" وجمعية طريق الأطباء من المملكة العربية السعودية ويحظى الحدث أيضاً برعاية إعلامية من "إيدارابيا" و"كواليتي دايجست" و"إيمرالد" ودعم من "هيئة كهرباء ومياه دبي".