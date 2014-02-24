كيف يتصرف ميدو مع الزمالك بدون ' جلادي ' الشرطة؟

يدخل أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك اختبارا صعبا على الرغم من تراجع اتحاد الشرطة في جدول ترتيب المجموعة الثانية، إلا أن الصعوبة تكمن في أسباب أخرى.

الزمالك يبحث عن رفع مكانته لوصافة المجموعة التي يتصدرها بتروجيت، إذ جمع الفريق الأبيض 13 نقطة من سبع مباريات، بينما الإسماعيلي لديه 16 نقطة من تسع مباريات.

أما اتحاد الشرطة فيأتي ثامنا برصيد 11 نقطة، والفوز قد يرفعه لتخطي الزمالك في الترتيب.

تقام المباراة على استاد المقاولون العرب في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.

جلادي الشرطة

رحيل محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن الزمالك إلى سبورتنج لشبونة يؤتي بظلاله في مواجهة الأثنين.

الفتى الأعسر يعد هداف الفريق الأبيض أمام الشرطة بخمسة أهداف، وصنع هدفا خلال مواجهات الفريقين بالدوري المصري والمقدرة بست مباريات خاضها شيكا أمام أصحاب الرداء الأزرق.

وبالتالي يغيب الجلاد الأول للشرطة عن المواجهة، وكان هذا حتميا بعد رحيله.

ولكن ميدو اختار استبعاد الجلاد الثاني، محمد إبراهيم لأسباب فنية بررها بعد ذلك بأن السبب هو "سياسة التدوير".

في آخر أربع مباريات لمحمد إبراهيم مع الزمالك أمام الشرطة في الدوري الممتاز سجل هدفين وصنع مثليهما، ففي اللقاء الذي لا يهز شباكهم، يصنع هدفا فيه.

حلول مقترحة

دومينيك دا سيلفا، مؤمن زكريا، عمر جابر وحازم إمام هم الرباعي الذين سيعتمد عليهم ميدو لترجيح كفته الهجومية في وسط الملعب وعلى الطرفين.

تطور دومينيك مع الزمالك يدفع ميدو لاختياره ليكون ورقة هامة في اختياره على الطرف بجانب أحمد علي أو أحمد جعفر.

وجود مؤمن زكريا في وسط ملعب الزمالك يفيد خطة ميدو نظرا لالتزامه التكتيكي ومجهوده الوفير في وسط الملعب بجانب زياداته الناجحة داخل منطقة جزاء المنافس مثلما فعل أمام دوان في دوري أبطال إفريقيا.

عمر جابر وحازم إمام سيكون عليهما صناعة الفارق مع الزمالك في ظل غياب محمد إبراهيم، جابر عليه تعويض غياب نور السيد دفاعيا .. مع الحفاظ على واجباته الهجومية التي اعتاد تطبيقها مع ميدو.

وحازم إمام ستكون مهمته الهجومية هي خلق فرص للمهاجم من خلال عرضياته أو اختراقاته.

ويملك ميدو ورقة تجيد عندما يشترك، وهو عمر جمال الذي يحاول استعادة مستواه وبالتالي سيكون أحد أبرز الأسماء التي يمكن للفرسان الاستفادة بها.