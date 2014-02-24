جبهة مصر بلدي: لا علاقة مطلقًا بين افتتاح الجيش للمشروعات التنموية وترشح السيسي

نفى المتحدث الرسمي باسم “جبهة مصر بلدي” وجود علاقة مطلقا بين افتتاح القوات المسلحة للمشروعات التنموية السنوية ” و ” ترشح المشير عبد الفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع للانتخابات الرئاسية”.

وقال المتحدث باسم الجبهة مصطفى بكري – في تصريح خاص لقناة “العربية الحدث” بثته مساء اليوم الأحد – إن ” القوات المسلحة لديها استراتيجية بعيدة المدى بجانب استراتيجية محددة ومعدة للتنفيذ بشكل سنوي فيما يخص التنمية المحلية ولذلك وجب على ذوي قلة الخبرة والمعرفة أن يدركوا بديهيا استحالة ربط “افتتاح الجيش للمشروعات التنموية” و ” ترشح المشير السيسي “.

وأضاف قائلا:” إن المشير عبد الفتاح السيسي يظلم كثيرا حينما يحمله البعض أشياء لم يسعى إليها ولا يريدها من الأساس ولا أعتقد أن ما تقوم به القوات المسلحة بشكل أو بآخر هدفه الترويج للسيسي أبدا “، لافتا إلى أن ترشح المشير السيسي للرئاسة ضرورة موضوعية تفرضها التحديات التي تواجهها مصر.

وأشار المتحدث الرسمي باسم “جبهة مصر بلدي ” أن هناك استحالة لما يروجه البعض بشأن استغلال مؤسسات الدولة لصالح مرشح بعينه ، محذرا في الوقت ذاته المصريين من دعاة وأنصارالدسائس باعتبارهم دجاليين ومشعوذين يبثون السم في العسل وكذلك تدخل أي مؤسسة في الدولة لصالح أي من المرشحين للرئاسة الذين لم ولن يرضوا بذلك بأي شكل كان مرفوضا، مطالبا إعلام الدولة بأن يكون على الحياد.

أ ش أ