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بالصور.. “القرموطى” ينقل رسالة الفلاح المصرى للرئيس القادم

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بالصور.. “القرموطى” ينقل رسالة الفلاح المصرى للرئيس القادم بالصور.. “القرموطى” ينقل رسالة الفلاح المصرى للرئيس القادم

القرموطى وسط الفلاحين

يقدم الإعلامى جابر القرموطى  فى برنامج “مانشيت” بقناة “اون تى فى”   غدًا تقريرًا مصورًا عن حياة الفلاح المصرى بشكل كامل ونقل مطالبهم للرئيس المصرى القادم والتى جائت فى فى مقدمتها حل تفاقم مشكلة المياة وانتشار الأفات وتبوير الأراضى واستغلال أصحاب الأراضى الزراعية فى البناء، مما أدى إلى تقليص المساحة المزروعة .

وطالب الفلاحين من الرئيس القادم بحث سبل توفير السماد الأساسى الصالح للزراعة ،إذ أصبحوا فى الفترة الأخيرة يلجأون إلى “روث الحيوانات” لاستخدامه فى الزراعة.

واشتكى الفلاحون من انتشار سوس وديدان النخيل ،مما أثر بصورة كبيرة على إنتاج بلح النخيل وتخدثوا أيضاً عن المشاكل التى تواجه  الانتاج الحيوانى والمتمثلة فى (الشوطة) على حد وصفهم والتى اثرت على الإنتاج الحيوانى بشكل سلبى سواء فى الألبان أو اللحوم. 

وكان الهدف من هذه التجربة هو نقل المعاناة التى يعيشها الفلاح المصرى فى ظل الظروف الراهنة ،لنقلها للمسؤولين وللمشاهد.

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أونا