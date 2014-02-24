بان كي مون يدين تصاعد أعمال العنف في تايلاند

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ، اليوم تصاعد العنف في تايلاند خلال الأسبوع الماضي ، وبخاصة الهجمات المسلحة ضد المتظاهرين الذين لقوا حتفهم ومن بينهم أطفال.

ودعا الأمين العام – في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه – جميع الأطراف إلى التوقف عن استخدام العنف فورا ، كما دعا الحكومة التايلاندية إلي تقديم المسئولين عن تلك الهجمات الي العدالة.

وقال بن كي مون ، إنه يعتقد ألا ينبغي أن يكون هناك مكان للعنف من جانب أي طرف في حل الخلافات السياسية والنزاعات ، وحث الطرفين على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، ومنع أي هجمات جديدة والدخول في حوار هادف نحو إنهاء الأزمة.

وأكد الأمين العام علي استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في تهدئة الموقف بأي طريقة ممكنة.

أ ش أ