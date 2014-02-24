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خالد عبدالعزيز: 75% من مراكز الشباب تؤدي الحد الأدنى من المطلوب

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قال المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب، إن «75% من مراكز الشباب تؤدي الحد الأدنى من المطلوب، و25% في منتهى السوء ونعمل على تطويرها بخطة تنفذها القوات المسلحة».

وأضاف «عبدالعزيز»، في حواره لبرنامج «هنا العاصمة» على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد، أن «هناك حوالي 40 مركز شباب في القاهرة مستواها يفوق الأندية»، مشيرًا إلى أن «بعض الشباب غاضب لأنهم كانوا يعتقدون أنهم سيكونون في صدارة المشهد بشكل أسرع من ذلك، والتقيت شباب 6 إبريل ولهم وجهة نظر أن القوات المسلحة يجب ألا يكون لها دور في الحكم، وأن أداء ليس جيدًا».

وأكد أن «بعض الشباب يريد وظيفة يستمر بها إلى المعاش، وأن يحصل على حقوق دون واجبات تقريبًا»، موضحًا أنه «لا يمكن أن ألتقي بشباب الإخوان لأنه لا يوجد شيء اسمه الإخوان الآن».

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