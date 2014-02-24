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رئيس جورجيا السابق للأوكرانيين: لا تدعوا «بوتين» يسرق نصركم

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دعا رئيس جورجيا السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، بطل ثورة الورد في 2003، الأحد، الأوكرانيين إلى عدم ترك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، «يسرق نصرهم»، في ساحة ميدان، أبرز موقع لحركة الاحتجاج في وسط العاصمة الأوكرانية «كييف».

وقال «ساكاشفيلي» أمام عشرات آلاف المتظاهرين في الساحة الرئيسية في كييف: «كونوا حذرين، لا تدعوا (بوتين) يسرق نصركم».

وتحدث «ساكاشفيلي» غداة إقالة الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، التي جاءت بعد حمام الدم هذا الأسبوع الذي أوقع 82 قتيلا في وسط كييف.

وقال أيضا: «لقد غيرتمونا جميعا، إن كتب التاريخ ستكتب أن الإمبراطورية الروسية غابت عن الوجود في ساحة الميدان».

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