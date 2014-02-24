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رئيس زيمبابوي يحتفل بعيد ميلاده الـ90 بحضور 50 ألف شخص

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احتفل رئيس زيمبابوي، روبرت موجابي، أقدم زعماء أفريقيا، الأحد، بعيد ميلاده الـ90 في مدينة مارونديرا، حيث كان في استقباله نحو 50 ألف شخص.

وأكمل «موجابي»، الذي بدأ، في يوليو الماضي، فترة ولايته السابعة على التوالي منذ 1980، عامه الـ90 الجمعة، في سنغافورة حيث توجه لإجراء عملية في العين اليمنى، وفقا لمصادر رسمية.

وتلقى «موجابي» التهنئة من نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الذي اعتبره «أحد أكبر زعماء حركات التحرير في أفريقيا»، والصيني، شي جينبينج، الذي اعتبره «صديقا قديما للشعب الصيني».

وتعرض احتفال «موجابي» بعيد ميلاده اليوم للانتقاد من المعارضة، التي ترى أنه كلف نحو مليون دولار في بلد يسكنه مليونا شخص، ويعاني من مشكلات غذائية.

ودارت شائعات مؤخرا حول تدهور الحالة الصحية لـ«موجابي»، خاصة بعد كشف وثيقة لموقع «ويكيليكس»، في 2011، أنه مصاب بسرطان البروستاتا.

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