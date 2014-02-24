السعودية توافق على اتفاقية الحد الأدنى لسن الأطفال بسوق العمل

وافقت السعودية، الأحد، على الاتفاقية الصادرة من منظمة العمل الدولية التي تعني بالحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

ووقع محضر المصادقة من الجانب السعودي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه، ومن جانب المنظمة مديرها العام غاي رايدر، الذي يزور الرياض على هامش فعاليات المنتدى العربي الثاني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «و ا س»، مساء الأحد، أن «الاتفاقية الصادرة عام 1973 تعد صك عام في إطار تحديد الحد الأدنى لسن الأطفال الملتحقين بسوق العمل في مختلف الأنشطة الا قتصادية إذ تعمل الاتفاقية للقضاء فعلياً على عمل الأطفال ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام بصورة تدريجية لمستوى يتفق مع النمو البدني والذهني للأحداث».

وسُتلزم السعودية بموجبها على وضع حد أدنى لسن الاستخدام، 15 عامًا، أو العمل على أراضيها أو على وسائل النقل المسجلة على أراضيها ولا يجوز قبول أي شخص لم يبلغ هذا السن للاستخدام أو العمل في أي مهنة.