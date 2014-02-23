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لاجئون من دولة الجنوب يصلون ولاية النيل الأبيض السودانية

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لاجئون من دولة الجنوب يصلون ولاية النيل الأبيض السودانية لاجئون من دولة الجنوب يصلون ولاية النيل الأبيض السودانية

سيلفاكير -رئيس دولة جنوب السودان

أعلنت ولاية النيل الأبيض-وسط السودان- وصول 500 لاجئ من دولة جنوب السودان هربا من النزاع الدائر هناك بين قوات الجيش الشعبي للرئيس سلفاكير ميارديت، وقوات المتمردين الموالية لنائب الرئيس المقال رياك مشار.

وقال رئيس اللجنة التنسيقية لشئون اللاجئين بالسودان الطيب محمد عبد الله-في تصريح مساء اليوم الأحد- إن النازحين من دولة الجنوب يقبعون حاليا بنقطة انتظار “الكيلو 100″، التي وصلوا إليها عبر “معبر جودة” الحدودي مع دولة الجنوب.

وتوقع عبد الله، حدوث تدفقات جديدة إلى ولاية النيل الأبيض، من اللاجئين والنازحين من دولة الجنوب خلال الفترة القادمة، تضم “نساء وأطفال” عند نقطة الانتظار “بمحلية السلام الحدودية.

وأكد إن اللجنة التنسيقية، قامت بتوفير 100 خيمة لإيواء اللاجئين عبر جمعية الهلال الأحمر السوداني، مشيرا لوجود مشاورات عبر ثلاث جهات، متمثلة في مفوضية العون الإنساني، ومعتمدية اللاجئين، بجانب جمعية الهلال الأحمر السوداني، بغرض تدابير إيوائية وغذائية.

وناشد عبد الله، المنظمات الإنسانية والمجتمع المدني والخيرين، المساهمة في توفير الاحتياجات الإنسانية للاجئين، متوقعا زيادة أعدادهم في الأيام المقبلة.

أ ش أ

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