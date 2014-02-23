الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يعلن وفاة عامل دهسته جرافة إسرائيلية

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ، أن عاملا من الخليل جنوب الضفة الغربية لقي مصرعه اليوم /الأحد/ ، إثر دهسه من جانب جرافة إسرائيلية في ورشة للبناء داخل أراضي عام 48.

وقال الاتحاد ، في بيان له ، إن جرافة إسرائيلية دهست العامل عيسى اسماعيل أبو فاره (50 عاما) من بلدة صوريف شمال غرب محافظة الخليل مما أدى لوفاته.

وطالب الأمين العام لاتحاد النقابات شاهر سعد منظمة العمل الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة للتحقيق في تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية التي يذهب ضحيتها عمال فلسطينيون.

وأضاف أن الظروف وشروط العمل السيئة غير الآمنة وغير اللائقة التي يعمل بها مثل هؤلاء العمال في مواقع وورش العمل الإسرائيلية ، تؤدي في كثير من الأحيان إلى جعل العشرات منهم ضحايا لاستهتار بعض المشغلين الإسرائيليين.

كما طالب سعد الحكومة الإسرائيلية بضرورة تحمل مسؤولياتها في التحقيق ومحاسبة أصحاب العمل بحزم، ومقاضاتهم وضمان حقوق العمال الفلسطينيين وفقا للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق العاملين في مواقع عملهم وتضمن لهم وسائل وشروط السلامة والصحة المهنية اللازمة واللائقة.