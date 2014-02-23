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ضبط سائق بحوزته 19 ألف قرص مخدر بالدقهلية

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ضبط سائق بحوزته 19 ألف قرص مخدر بالدقهلية ضبط سائق بحوزته 19 ألف قرص مخدر بالدقهلية

اقراص مخدرة_ أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن محافظة الدقهلية من ضبط سائق وبحوزتة كميات كبيرة من المواد المخدرة.

تلقى اللواء حسن عبد الحي، مدير أمن الدقهلية ، إخطاراً من العميد السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد بإخطارمن مركز شرطة ميت غمر بأنه أثناء قيام الملازم أول أحمد محمد على الضابط بالمركز بمباشرة عمله رئيسا لنقطة التفتيش الأمنية بناحية صهرجت الكبرى دائرة المركز، تمكن هو والقوة المرافقة له من ضبط السيارة رقم ق ب ص 5381 (ميكروباص) قيادة “رمضان مغاورى السيد” 46 سنة سائق ومقيم ببنها القليوبية لا يحمل رخصة سيير وبحوزته حقيبة بداخلها (19 ألف قرص لعقار التامول المخدر).

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأقراص المخدره بقصد الإتجار ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3024 جنايات مركز شرطة ميت غمر لسنة 2014.

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