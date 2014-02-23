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وزير شئون التنمية الفرنسية: الاتحاد الأوروبى قام بدوره فى الأزمة الأوكرانية

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وزير شئون التنمية الفرنسية: الاتحاد الأوروبى قام بدوره فى الأزمة الأوكرانية وزير شئون التنمية الفرنسية: الاتحاد الأوروبى قام بدوره فى الأزمة الأوكرانية

باسكال كونافان

قال الوزير الفرنسي لشئون التنمية، باسكال كونفان اليوم الأحد أن الاتحاد الأوروبي قد لعب دوره في الأزمة التى شهدتها أوكرانيا من خلال معاقبة النظام “الذي لم يعد شرعيا”.

وأضاف – فى تصريحات لشبكة “فرانس انتير” الفرنسية – أن أوروبا لا تدعم سوى “معسكر واحد” وهو مستقبل البلاد.

وأوضح كونفان أن النظام الأوكرانى المعزول كان قد فقد شرعيته وأن أوروبا قد لعبت دورها من خلال فرض العقوبات وفى الوقت نفسه عملت على إيجاد السبل للحفاظ على الوحدة الوطنية للبلاد.

وأضاف وزير شئون التنمية الفرنسى أن الذى فاز اليوم “هى أوكرانيا” نفسها “وهذا هو الأهم”.

وأعتبر كونفان أن إنتهاء الأزمة الأوكرانية يوضح نجاح السياسة الأوروبية المشتركة..مشيرا فى هذا الصدد إلى جهود الوساطة التى قام بها وزراء خارجية فرنسا لوران فابيوس، وألمانيا فرانك فالتر شتاينماير وبولندا رادوسلاف سيكورسكي.

وتابع “هذا هو مثال جيد جدا، قبل بضعة أشهر من الانتخابات الأوروبية، لما يمكن أن تفعله أوروبا عندما تأخذ مصيرها في يدها”.

وصوت البرلمان الأوكراني لصالح تسليم مهام الرئيس مؤقتا إلى رئيس البرلمان الأوكراني ألكسندر تورتشينوف ليصبح بذلك رئيسا بالوكالة، على أن تنظم انتخابات رئاسية في 25 مايو القادم يتم على إثرها انتخاب رئيس جديد للبلاد.

أ ش أ

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