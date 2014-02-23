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عيسى: السيسي حسم ترشحه للرئاسة..واختار 5 أشخاص لإدارة حملته للرئاسة أبرزهم موسى وهيكل

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عيسى: السيسي حسم ترشحه للرئاسة..واختار 5 أشخاص لإدارة حملته للرئاسة أبرزهم موسى وهيكل عيسى: السيسي حسم ترشحه للرئاسة..واختار 5 أشخاص لإدارة حملته للرئاسة أبرزهم موسى وهيكل

المسؤولون عن الحملة الانتخابية للمشير

أكد الإعلامي ابراهيم عيسى عبر برنامجه 25/30 على قناة “ONTV”  أن المشير عبد الفتاح السيسي حسم أمره بالترشح للرئاسة بل واختار المجموعة الرئيسية المنوطين بالإشراف على حملته الانتخابية.

وأضاف عيسى أن المشير السيسي اتصل بهم هاتفيًا وطلب لقائهم وعرض عليهم تولي إدارة الحملة الانتخابية له.

وأكد عيسى أن دور هذه المجموعة هو تحديد متى وكيف يعلن الفريق السيسي ترشحه للرئاسة ، كما سوف تقر الخطوط الرئيسية للبرنامج الانتخابي ، وستحدد اللقاءات والندوات والاجتماعات التي سيجريها المشير السيسي.

وأعلن عيسى أسماء المجموعة المنوطة بالحملة الانتخابية للفريق السيسي لأول مرة وهم:- الدكتور عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، والكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل الكاتب الصحفي، وخالد يوسف المخرج السينمائي، ومصطفى حجازي المستشار الاستراتيجي لرئيس الجمهورية الحالي، والدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق السابق لحركة كفاية.

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