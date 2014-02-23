"التعبئة والإحصاء":عدد مواليد السنوات الثلاث الماضية أكثر من 2 مليون

قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إنه رغم أن الصعيد 25 % من عدد السكان إلا أنهم ينجبون 42% من المواليد، مضيفاً: المجتمعات الفقيرة هى الأكثر إنجاباً.

وأضاف الجندى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "Cbc"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن كل الظواهر السلبية من البطالة والأمية، مرتبطة بالفقر، مشيراً إلى أن الفقراء أولادهم مصدر دخل لهم وليس إنفاق كالمجتمعات الراقية.

وأشار الجندى إلى أن عدد المواليد خلال الثلاث سنوات الماضية فاقت 2 مليون مولود، ففى عام 2013 كان عدد المواليد 2 مليون و629 ألف منها فترة حظر التجول، حيث أن النمو الاقتصادى 2%.

يذكر أنه عدد السكان المصريين وصل إلى 94 مليون نسمة منهم 86 مليون فى الداخل و8 ملايين بالخارج، حيث هناك زيادة مليون نسمة خلال 6 شهور بمعدل زيادة 5606 مواليد جديد يومياً.