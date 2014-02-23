أخبار عاجلة

«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التعبئة والإحصاء":عدد مواليد السنوات الثلاث الماضية أكثر من 2 مليون

Google+ Print
"التعبئة والإحصاء":عدد مواليد السنوات الثلاث الماضية أكثر من 2 مليون "التعبئة والإحصاء":عدد مواليد السنوات الثلاث الماضية أكثر من 2 مليون

قال اللواء أبو بكر الجندى، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، إنه رغم أن الصعيد 25 % من عدد السكان إلا أنهم ينجبون 42% من المواليد، مضيفاً: المجتمعات الفقيرة هى الأكثر إنجاباً.

وأضاف الجندى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، على فضائية "Cbc"، مع الإعلامية "لميس الحديدى"، أن كل الظواهر السلبية من البطالة والأمية، مرتبطة بالفقر، مشيراً إلى أن الفقراء أولادهم مصدر دخل لهم وليس إنفاق كالمجتمعات الراقية.

وأشار الجندى إلى أن عدد المواليد خلال الثلاث سنوات الماضية فاقت 2 مليون مولود، ففى عام 2013 كان عدد المواليد 2 مليون و629 ألف منها فترة حظر التجول، حيث أن النمو الاقتصادى 2%.

يذكر أنه عدد السكان المصريين وصل إلى 94 مليون نسمة منهم 86 مليون فى الداخل و8 ملايين بالخارج، حيث هناك زيادة مليون نسمة خلال 6 شهور بمعدل زيادة 5606 مواليد جديد يومياً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365