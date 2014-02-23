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قنصل مصر فى فيينا : مصر قوية وستنتصر على الإرهاب

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قنصل مصر فى فيينا : مصر قوية وستنتصر على الإرهاب قنصل مصر فى فيينا : مصر قوية وستنتصر على الإرهاب

السفارة المصرية في فيينا

أكد القنصل العام المصرى في فيينا محمد الفيل ، أن ستظل قوية وستنتصر في حربها ضد قوى الشر والإرهاب التى تحاول النيل من استقرار مصر وتهدد أمنها وسلامها .

جاء ذلك في ختام المهرجان الرياضي ” لا للإرهاب ” الذى أقيم مساء اليوم في العاصمة النمساوية “فيينا” والذى نظمه الاتحاد العام للمصريين وشارك فيه العديد من شباب الرياضيين وقيادات الاتحاد والإعلاميين .

وأشار القنصل إلى أهمية توحد المصريين في هذه الظروف الدقيقة ، مشيرا إلى أن خريطة الطريق وضعت مصر على طريق الاستقرار والتنمية خاصة بعد إقرار الدستور الجديد والذى يؤكد على المواطنة والمساواة ويصون حقوق كل الفئات.

وقال محمود الأسيوطى نائب رئيس الاتحاد إن الإرهاب لن ينال من وحدة مصر وصلابتها وسيندحر ومعه كل مخططات الشر التى كانت تسعى إلى تمزيق مصر واسقاطها في فخ الصراعات والحروب الأهلية .

وقد قام القنصل محمد الفيل بتوزيع الكئوس على الفرق الفائزة والتقاط الصور التذكارية معهم وشهد المهرجان منافسات رياضية شديدة بين الفرق المشاركة والتى تمثل اتحاد المصريين وعدة شركات مصرية فى النمسا .

أ ش أ

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