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بالصور.. أمن مطروح يشن حملة أمنية لإزالة الإشغالات

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بالصور.. أمن مطروح يشن حملة أمنية لإزالة الإشغالات بالصور.. أمن مطروح يشن حملة أمنية لإزالة الإشغالات

شنت مديرية أمن محافظة مرسى مطروح، حملة مكبرة تحت إشراف اللواء العنانى حمودة، مساعد الوزير لأمن مطروح،  تحت رئاسة العقيد أشرف عطوه، رئيس قسم المرافق، واشترك فيها كل من  (إدارة البحث الجنائي، إدارة المرور، قسم شرطة المرافق، قوات الامن، والحماية المدنية، مجلس المدينة) لإزالة الإشغالات وتعديات البائعين الجائلين وأصحاب محلات بيع الخضروات والفواكه أوالسلع المعمرة وتحقيق الإنضباط بالشارع.
> حيث نالت جهود الحملة رضا المواطنين لشعورهم بالتواجد الأمني الفعال وأعربوا عن ثقتهم في أجهزة الأمن بالمديرية وقدرتها علي إعادة الأمن.

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