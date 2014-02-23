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حكومة جوبا تدرس ترشيح رياك مشار لانتخابات الرئاسة المقبلة

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حكومة جوبا تدرس ترشيح رياك مشار لانتخابات الرئاسة المقبلة حكومة جوبا تدرس ترشيح رياك مشار لانتخابات الرئاسة المقبلة

رياك مشار

لوحت حكومة جنوب السودان بالسماح لقائد التمرد-نائب الرئيس المقال- رياك مشار، بالترشح في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها العام المقبل.

وشدد نائب رئيس دولة جنوب السودان جيمس واني إيقا- في تصريح اليوم الأحد-وفقا “لشبكة الشروق” السودانية- على ضرورة إتاحة الفرصة للرئيس الحالي سلفاكير ميارديت، إلى حين انتهاء فترة رئاسته، مشيرا إلى إن الانتخابات ستجرى العام المقبل، والباب مفتوح أمام كل من يرغب في ترشيح نفسه للرئاسة.

وأكد جيمس واني، التزام حكومة جوبا بالسلام، متهما رياك مشار بعدم الجدية في الحوار، والسعي إلى تنصيب نفسه رئيسا بالقوة ودون انتخاب من الشعب..وقال “إن حكومة جوبا متيقظة لأي انتهاكات تقوم بها حركة التمرد لاستهداف المدنيين”.

وفي ذات السياق، جدد المتحدث باسم الرئاسة بدولة الجنوب أتني ويك أتني، الاتهام للمتمردين بارتكاب انتهاكات واسعة ضد حقوق الإنسان، وقال “إن هناك قتالا ممنهجا تنفذه قوات رياك مشار”، لافتا إلى الانتهاكات الخطيرة التي حدثت بشهادة الأمم المتحدة في “ملكال”- عاصمة ولاية أعالي النيل- التي هاجمها المتمردون الأسبوع الماضي.

ودعا ويك، المجتمع الدولي الى إصدار قرارات إدانة قوية بحق رياك مشار وقواته، كما أشار كذلك إلى خرق المتمردين، لاتفاق وقف العدائيات الموقع أواخر يناير الماضي في أديس أبابا، وقال ” إن وفد مشار في المفاوضات يضع شروطا جديدة بين فترة وأخرى لإعاقة التفاوض”.

أ ش أ

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