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30 يونيو القادم يبدأ العلاج الكمي لفيروس “سي” والإيدز بمستشفيات القوات المسلحة

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30 يونيو القادم يبدأ العلاج الكمي لفيروس “سي” والإيدز بمستشفيات القوات المسلحة 30 يونيو القادم يبدأ العلاج الكمي لفيروس “سي” والإيدز بمستشفيات القوات المسلحة

اللواء طاهر عبد الله

أكد اللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنه سيتم تحديد أسلوب العلاج لفيروس “سى” والايدز بالاجهزة التى اخترعتها القوات المسلحة وفقا لحالة المريض حيث تبلغ مدة العلاج على الجهازحوالى 20 ساعة على فترات مشددا على انه فى ٣٠ يونيو القادم سيتم بدء العلاج الكمى بمستشفيات القوات المسلحة.

وقال اللواء طاهر عبد الله فى مؤتمر صحفى عقد مساءاليوم “الاحد” ان الجهاز نال الموافقات المصرية ونسعى للحصول على الموافقات العالمية لاعتماده دوليا مؤكدا دور البحث العلمى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال رئيس الهيئة الهندسية ان اعلى نسبة اصابة بفيروس “سى” فى العالم تصل الى ٢٠ بالمائة وهى موجودة بمصر ولذلك صدق القائد العام للقوات المسلحة على تشكيل فريق بحثى لبحث الامر والعمل على وضع اسلوب للكشف عنه وعلاجه وبالتنسيق مع وزارة الصحة والعمل على ابتكاراجهزة الكشف واسلوب العلاج حيث تمكن الفريق من الوصول لجهاز للكشف عن فيروس سى والايدز دون اخذ عينة دم وبنسبة نجاح ٩٥ بالمائة وكذلك جهازأخر لعلاج الفيروس مع استخدام كبسولات لمدة معينة مع المتابعة الطبية للحالة حتى يتم الشفاء …موضحا انه تم التوصل لجهاز للكشف عن انفلونزا الخنازير بنفس التقنية.

وعن موعد بدء العلاج بهذا الجهاز قال اللواء طاهر عبد الله ” نحن اخذنا الموافقة على المشروع وسنبدأ فى تصنيع الاجهزة أما التكلفة العلاجية فلم يتم التوصل لقيمة علاجية لها ” .

وقد تم خلال المؤتمر الصحفى عرض فيلم عن الاجهزة التى تم التوصل اليها وطريقة عملها والجهود التى بذلت على مدى السنوات الماضية لتحقيق هذا الانجاز المصرى العالمى الجديد.

واشار اللواء طاهر الى عدد من المشروعات التى انجزتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة خطة التنمية بالدوله حيث تم انجاز ٤٨٣ مشروع فى مختلف المجالات و انشاء العديد من المستشفيات العسكرية بالمحافظات والتى تخدم القطاعين المدنى والعسكرى موضحا انه يجرى استكمال الخطة فى هذا الامر بالاضافة الى المشروعات الكبيرة فى مجال الطرق والكبارى وكذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى واقامة المدارس وتطوير العشوائيات بالتعاون مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية بالاضافة الى تنفيذ المشروعات التى تهدف الى المساهمة فى تنمية سيناء بالاضافة الى المشاركة فى مشروعات الاسكان فيجرى العمل على اقامة ما يزيد عن مائة وستة الاف وحدة سكنية بكافة المرافق التى تخدمها والمشاركة فى اقامة صوامع تخزين الغلال بالمحافظات.

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