نقيب الأطباء: القانون يعاقب وزيرة الصحة إذا تخلفت عن لجنة التحقيق

قال الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء، إن القانون هو من سيحدد أحقية النقابة فى التحقيق مع وزيرة الصحة، لافتًا إلى أن قانون النقابة يعاقب الوزيرة بإجراءات تأديبية إذا تخلفت عن حضور لجنة التحقيق بالنقابة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد بقناة الحياة، أن وزيرة الصحة طبيبة يطبق عليها القانون مثلها مثل أى طبيب عامل بالوزارة، مضيفًا: "لابد من عودة الوفاق بين وزارة الصحة ونقابة الأطباء كما كان يحدث فى الماضى".

وتساءل نقيب الأطباء قائلا: "أين رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى من أزمة نقابة الأطباء ووزارة الصحة حول تطبيق قانون الكادر؟".