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والد أحد الطلاب المصريين فى أوكرانيا: التواصل مع أبنائنا صعب للغاية

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والد أحد الطلاب المصريين فى أوكرانيا: التواصل مع أبنائنا صعب للغاية والد أحد الطلاب المصريين فى أوكرانيا: التواصل مع أبنائنا صعب للغاية

قال المستشار أحمد قاسم والد احد الطلاب المصريين فى أوكرانيا، إن التواصل مع أبنائنا الذين يدرسون هناك أصبح صعب للغاية بسبب الإضرابات الحالية بالدولة هناك، مؤكداً على عدم تواصل السفارة المصرية مع المصريين هناك بسبب إغلاقها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد بقناة الحياة: ابنى لا يستطيع مغادرة المدينة الجامعية بسبب تعليمات نظام الأمن الأوكرانى وكذلك لا يستطيع مغادرة البلاد بسبب عدم وجود العاملين بالسفارة المصرية هناك".

جدير بالذكر أن 150 طالبا مصريا تعرضوا للسطو المسلح بأوكرانيا خلال الإضرابات الحالية.

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مصر 365