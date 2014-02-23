جهاز الكشف عن فيروس سى يعمل بالبصمة الوراثية

كشفت القوات المسلحة عن تفاصيل اختراع وتصميم جهاز الكشف عن فيروس الكبدى الوبائى c والإيدز والتى تعتمد فكرته على برمجة الجهاز بالبصمة الوراثية " d na " للفيروس للتعرف عليه، وحين يقترب المريض من الجهاز تنشأ قوى تجاذب بين الجهاز والمريض الحامل للفيروس، ويكون ذلك طاقة ميكانيكية داخل الجهاز تعطى مؤشر بوجود الفيروس من عدمه٠

> وعن خطوات إقرار الجهاز فقد تمت اختبارات معملية منها تحديد مدى حساسية الجهاز، حيث تم إجراء اختبارات الحساسية باستخدام أحد المواد الآمنة وذلك بتخفيف تركيز المادة بدء من ٨ فى ١٠ سنتيمتر مكعب، وتم الكشف عن المادة فى جميع مراحل التخفيف حيث تمكن الجهاز من التعرف على العينات التى تحتوى على المادة حتى تركيز أقل من ٨ فى ١٠ سنتيمتر مكعب.

وقد تم تحديد تخصصية الجهاز فى مادة معينة حيث تم بعد تحديد مدى حساسية الجهاز، فى الكشف عن المواد خلط المادة مع مواد أخرى وذلك لتحديد إمكانية الجهاز فى التعرف على المادة، وهى مختلطة بمواد أخرى مختلفة ومتنوعة وكذلك إجراء تجارب الكشف عن المادة، وهى مختلطة بالمواد الأخرى فى أقل تركيز، حيث تمكن الجهاز من التعرف على المادة وتحديدها بالرغم من وجودها مختلطة بمواد أخرى مختلفة ومتنوعة ٠

ويؤكد نجاح الجهاز فى الكشف عن المادة وهى مختلطة بالمواد الأخرى إمكانية الكشف عن الفيروس والتعرف عليه فى أى وسط يوجد به الفيروس٠

وعن مواصفات الجهاز الفنية فيقوم الجهاز بالكشف على المرضى بدون أخذ عينة وأماكن تحويل الطاقة الميكانيكية إلى كهربية لاستخراج المعلومات الإحصائية اللازمة ( الاسم - الجنس - السن - العنوان ) وإمكانية الاتصال بالحاسب الآلى٠

وعما إذا كان قد تم إجراء تجارب ميدانية على الجهاز فقد تم إجراء تجارب فى مصر منذ الأول من يونيو ٢٠١١ حيث تم إجراء التجارب ميدانيا بالتعاون مع الأستاذ الدكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى بكلية طب جامعة المنصورة، وذلك بمستشفيات وبنك الدم بالقوات المسلحة ومناطق التجنيد وبعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة مثل مستشفى الدمرداش الجامعى وجمعية رعاية مرضى الكبد بالمنصورة والخروج مع القوافل الطبية للجمعية، حيث تم الكشف على أكثر من ألف مريض وحقق الجهاز نسبة ١٠٠ فى المائة فى الكشف على الحالات الحاملة للفيروس ونسبة ٩٧ ونصف بالمائة للحالات الغير حاملة للفيروس، كما تم إقرار الجهاز بوزارة الصحة بعد تجربة بالمستشفى الجامعى لعين شمس والقاهرة ومعهد الكبد بكفاءة تصل إلى ٩٤ بالمائة ٠

كما تم إجراء تجارب ميدانية على الجهاز خارج مصر بدول اليابان والهند وباكستان منذ ٢٤ يناير / ٢٠٠٥ وحتى الخامس من فبراير ٢٠١١ حيث تم الكشف على حوالى ٣٠٠ حالة، حيث حقق الجهاز نسبة مائة فى المائة فى الكشف عن الحالات الحاملة للفيروس ونسبة ٩٧ بالمائة للحالات غير الحاملة للفيروس، وتم إجراء التجارب الميدانية على الجهاز باليابان بمستشفى جامعة شيبة الطبية وهى من اكبر المعاهد الطبية. على مستوى العالم .

أما فى باكستان فتمت التجارب فى مستشفى اغا خان الجامعى والمستشفى التخصصى لأمراض الكبد بكراتشى.