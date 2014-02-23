الزراعة: ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية لـمليون و85 ألف حالة

كشف تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، تلقاه الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، اليوم الأحد يوضح ارتفاع مخالفات التعديات على الأراضى الزراعية لـمليون و85 ألف حالة تعدٍ على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 45 ألف فدان، منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، بينما نجحت الأجهزة الأمنية فى إزالة 10 آلاف حالة فقط، على مساحة 6 آلاف و217 فدانا.

وكشف تقرير المخالفات أن أعلى تعديات على الأراضى الزراعية بمحافظات المنيا والبحيرة والمنوفية والقليوبية والغربية، وكانت الأقل فى التعديات محافظات السويس والقاهرة والنوبارية وبورسعيد، وأوضح التقرير أن أعلى معدلات الإزالة كانت بالشرقية والدقهلية وسوهاج، وأقل فى إزالة المخالفات كانت فى محافظات المنوفية والمنيا وأسيوط.

وأوضح التقرير أن مديريات الزراعة والمحليات والأجهزة الأمنية بالمحافظات تقوم حاليا بإزالة التعديات على الأراضى الزراعية فورا دون عمل محضر مخالفة بناء على توصيات الاجتماع الوزارى الذى عقد الأسبوع الماضى وضم 7 وزراء وهم، الداخلية والتنمية المحلية والإسكان والبترول والكهرباء والدفاع، والزراعة، بناء على تكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى للحد من التعديات والإزالة الفورية بالتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية.

وفى الوقت ذاته تدرس الحكومة إنشاء شرطة متخصصة لحماية أراضى الدولة الزراعية من التعديات وتطبيق الإزالة الفورية على المساحات المتعدى عليها بالبناء، ومواجهة محاولات تبوير الأراضى الزراعية بقوة وحسم، بناء على المذكرة المقدمة من وزارة الزراعة فى هذا الشأن إلى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، والذى أحالها إلى وزارة الداخلية لاعداد دراسة متكاملة.

وأكد المهندس محمود العدوى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الاراضى، أن الوزارة أعدت برنامجاً زمنياً للإزالات، حيث يتم إعداد تقرير بشكل أسبوعى، يوضح ما يستجد من تعديات أو إزالات، ويتم إخطار الجهات المعنية بالمحافظات بها للتنفيذ، واتخاذ القرارات اللازمة حيال تلك التعديات.