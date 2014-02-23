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اليوم السابع فى صدارة "مؤشر الإعلام" لتغطية قضايا المرحلة الانتقالية

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اليوم السابع فى صدارة "مؤشر الإعلام" لتغطية قضايا المرحلة الانتقالية اليوم السابع فى صدارة "مؤشر الإعلام" لتغطية قضايا المرحلة الانتقالية

احتل اليوم السابع صدارة "مؤشر الإعلام" على صعيد التغطية الإعلامية لقضايا مرحلة الانتقال الديمقراطى التى تشهدها البلاد، والتى تتعدد بين التظاهرات السياسية والمحاكمات الخاصة بقيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسى، وإصدار قانون التظاهر بالإضافة إلى دستور الجديد.

وأوضح المؤشر الصادر عن مركز رؤية للتنمية والدراسات الإعلامية، والخاص برصد وتحليل التناول الإعلامى لـ25 صحيفة وموقعا إلكترونيا خلال الفترة من أول أكتوبر 2013 وحتى نهاية يناير 2014 للتعرف على مستوى المصداقية والحيادية ومدى تأثير ذلك على الرأى العام واختياراته، احتلال اليوم السابع المركز الأول.

وقام المركز، خلال الفترة، برصد عدد 12656 موضوعا صحفيا يخص قضايا المرحلة الانتقالية كان النصيب الأكبر منها لموقع اليوم السابع بعدد 1588 موضوعا. لافتا أنه يتضح من خلال الدراسة أن الإعلام لعب دورا هاما فى متابعة ورصد تلك القضايا.

ويقوم المركز برصد وتحليل مضمون الوسائل الإعلامية لقياس ومعرفة مستوى المصداقية والحيادية وتأثيرها على الرأى العام المصرى عن طريق وضع عدد من المعايير الواضحة التى تقوم بمراقبة التناول الإعلامى اليومى للأحداث خلال المرحلة الانتقالية.

وأشارت الدراسة إلى أن الخبر الصحفى كان من أكثر المواد الصحفية استخداما من قبل المواقع الإلكترونية محل الرصد عند تناولها لموضوعات وقضايا المرحلة الانتقالية، وذلك بعدد 10129 موضوعا خبريا، وجاء موقع اليوم السابع فى مقدمة المواقع اهتماما باستخدام أسلوب الخبر الصحفى، بعدد 1179 خبرا، تبعه موقع البوابة نيوز فى المرتبة الثانية بعدد 929 خبرا.

وشملت الدراسة 14 صحيفة هى ( الوطن – الفجر – الأهرام – الأخبار – الدستور – المصرى اليوم – الوفد - الشروق – وطنى – المصريون – التحرير – صوت الأمة – النهار –– الأسبوع )، بالإضافة إلى 11 من المواقع الإلكترونية: ( البديل – رصد – اليوم السابع – مصراوى – البوابة نيوز – أقباط متحدون – أخبار مصر – مبتدأ – موقع الحرية والعدالة - صدى البلد – أونا ).

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