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الخارجية: صعوبة التواصل مع الجالية المصرية بأوكرانيا بسبب الإضرابات

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الخارجية: صعوبة التواصل مع الجالية المصرية بأوكرانيا بسبب الإضرابات الخارجية: صعوبة التواصل مع الجالية المصرية بأوكرانيا بسبب الإضرابات

قال السفير بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه من الطبيعى صعوبة التواصل مع أبناء الجالية المصرية بأوكرانيا، لافتا إلى إنه جار التواصل مع السفير المصرى بأوكرانيا للاطمئنان على المصريين هناك فى ظل الإضرابات الاحتجاجية التى تشهدها البلاد.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو عبد الحميد بقناة الحياة، إلى أن وزير الخارجية وصل إلى "كنساشا" للمشاركة فى قمة "الكوميسا"، وتعزيز العلاقات مع دول أفريقيا، مشيراً إلى أن نبيل فهمى استهل وصوله بزيارة دول أوغندا وتنزانيا والعديد من وزراء الخارجية الأفارقة.

ولفت "عبد العاطى" إلى أن جولات وزير الخارجية فى أفريقيا ترتكز على التشاورات حول أزمة سد النهضة الإثيوبى الحالية، وكذلك تعزيز العلاقات مع دول أفريقيا، لافتا إلى أن الخارجية تعمل على تعزيز الاستثمارات الأفريقية بمصر، وإضافة الفقرات الإيجابية لمصر بعد ثورة 30 يونيو فى قمة "الكوميسا".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن زيارة مبعوث رئيس جنوب أفريقيا للقاهرة شىء إيجابى للغاية وتعكس تغيير رؤية أفريقيا تجاه ثورة 30 يونيو.

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مصر 365