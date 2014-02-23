الأهلي ينتظر موقف عبد الفضيل من رحلة تنزانيا

(/أ ش أ/) - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن بعثة الفريق سوف تتجه إلي تنزانيا الثلاثاء المقبل في رحلة سوف تستغرق 6 ساعات عن طريق الطيران المباشر لمواجهة يانج أفريكانز في دور الـ32 بدوري رابطة أبطال إفريقيا.

وأوضح عبد الحفيظ أن بعثة الفريق المتجهة الي تنزانيا سوف تضم 22 لاعبا سيعلن عنهم الجهاز الفني للفريق غدا الاثنين عقب مران الفريق الذي سوف يقام ظهرا.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن موقف شريف عبد الفضيل لم يتحدد بعد من السفر الي تنزانيا و من المنتظر أن يخضع اللاعب لاختبار طبي غدا، فيما تأكد غياب الثنائي صبري رحيل و أحمد خيري عن اللقاء.

وقال عبد الحفيظ إن علي ماهر مدرب الفريق سوف يتخلف عن السفر الي تنزانيا بسبب التزامه بالاشراف علي تدربيات اللاعبين المستبعدين.