معوض والسعيد يغيبان عن تدريبات الأهلي

غاب ثنائي الأهلي سيد معوض و عبد الله السعيد عن المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية اليوم الاحد بسبب معاناة من الإجهاد.

الإجهاد ضرب الثنائي بعد المشاركة في كأس السوبر الإفريقي والذي توج به الأهلي على حساب الصفاقسي التونسي.

وكان السعيد قد اشتكي من آلام العضلة الخلفية وهو ما فضل طبيب الفريق عدم خضوعه لتدريبات الفريق اليوم الأحد.

ويعود اللاعب للمشاركة بشكل طبيعي مع تدريبات الفريق غدا الاثنين.

واكتفي سيد معوض ظهير أيسر الفريق بالركض الخفيف حول الملعب بسبب شكوى الإجهاد العام التي طاردت اللاعب قبل بدء مران اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز التنزاني في الأول من مارس ضمن دوري أبطال إفريقيا.