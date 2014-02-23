وائل جمعة: اتخذت قرار الاعتزال بين شوطي مباراة الصفاقسي

(/أ ش أ/) - أكد وائل جمعة قائد الأهلي أن قراره بشأن الاعتزال نهائي لا رجعة فيه.

وكشف جمعة عن اتخاذه القرار داخل غرفة خلع الملابس بين شوطي مباراة الأهلي والصفاقسي في السوبر الإفريقي.

وأفصح "الأداء في الشوط الأول اعتبرته حافزا، ونجحنا في تجاوز الظروف الصعبة".

وأضاف جمعه "الطبيعي أن تختلف منافسة الأهلي علي البطولة الإفريقية هذا الموسم عن المواسم السابقة بسبب العديد من الغيابات التي ضربت الفريق".

وأكمل "لكن شمس البطولات لن تغيب عن الأهلي".

وأوضح جمعة "اسم الأهلي وحده قادر علي المنافسة في أي بطولة يدخل بها الفريق أيا كان اللاعبون و الأسماء الموجودة في الفريق".