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معوض: مباراة الصفاقسي جاءت في توقيت سوبر

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معوض: مباراة الصفاقسي جاءت في توقيت سوبر معوض: مباراة الصفاقسي جاءت في توقيت سوبر

(/أ ش أ/) - أكد سيد معوض ظهير أيسر الفريق الأول بالأهلي سعادته بتوقيت فوز الفريق السوبر أكثر من البطولة نفسها.

وكان الأهلي قد توج بالسوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في استاد القاهرة.

وأشار معوض الي أهمية تلك البطولة في هذا التوقيت لأنها جاءت في ظل ظروف صعبة للغاية.

وتابع "البطولة ستسمح للاعبين بتنفس الصعداء بعيدا عن الانتقادات التي تعرض لها اللاعبون في الفترة الأخيرة".

وعن اعتزال وائل جمعة نهاية هذا الموسم، قال معوض: "وائل جمعة أسطورة بمعني حقيقي علي المستوي الأخلاقي و الفني و داخل وخارج الملعب و تاريخه وحده هو قادر أن يتحدث عنه ، و أنا لا أعتقد تكرار وائل جمعه في ملاعبنا من جديد" .

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