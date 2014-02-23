أحمد خيري : بطولة السوبر جاءت في توقيتها .. وأتمنى العودة سريعًا للملعب

أكد أحمد خيري لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه سعيد بهذا اللقب الذي حققه زملاءه بالحصول علي لقب السوبر الافريقي في ظل الصعوبات التي واجهت الفريق في التوقيت الأخير.. مشيرًا إلي أن هذا الانجاز سيكون مميزًا للفريق في هذا التوقيت و يضيف الكثير من الثقة للاعبين .

وأوضح خيري أنه يتمني العودة سريعًا للمشاركة في التدريبات الجماعية و الظهور بشكل و أداء يكون بهما قادر علي حجز مكانا له في التشكيل الأساسى للنادي الأهلي في الفترة المقبلة .

وشدد خيري على أنه لا يشغله مع من سوف يتعاقد الأهلي خلال المرحلة المقبلة في مركزه أو من حاليا يشغل هذا المركز بقدر ما يشغله العودة سريعا للملاعب و المنافسة للظهور بأفضل شكل للحصول علي مكان في التشكيل الأساسي يكون في مصلحة الأهلي .

أ ش أ