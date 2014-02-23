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وزير خارجية السودان يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع التشيك

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وزير خارجية السودان يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع التشيك وزير خارجية السودان يؤكد حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع التشيك

وزير الخارجية السوداني علي كرتي

أكد وزير الخارجية السوداني علي كرتي، حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون المشترك مع جمهورية التشيك في مختلف المجالات ، والعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة التي من شأنها تعزيز هذا التعاون.

وقال كرتي – خلال لقائه اليوم الأحد بالوفد التشيكي برئاسة جاروسلاف فولدينا رئيس جمعية تطوير العلاقات السودانية التشيكية- إن العلاقات بين السودان والتشيك متميزة ، مؤكدا سعي حكومة الخرطوم على دعم وتنمية التعاون المشترك بما يعود بالنفع لمصلحة البلدين.

من جانبه ، أوضح رئيس الوفد التشيكي، الذي يزور الخرطوم حاليا، أن الوفد الزائر للسودان يضم عدة جهات ممثلة لقطاعات المال والأعمال؛ مما يدل على اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها مع الخرطوم.. مشيرا إلى التعاون المثمر الذي تشهده العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات أبرزها الجانب الاقتصادي.

أ ش أ

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