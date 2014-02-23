ضبط 49 قرص “ترامادول” بحوزة مسلح بالإسكندرية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحمام، من القبض على المدعو “هاني – ا – أ” 49 سنة، حاصل علي دبلوم زراعة مقيم بمنطة الرمل بالإسكندرية، لإتجاره فى المواد المخدرة،.

وبعد تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة من ضبطه وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع و 49 قرص لعقار الترامادول، وعدد 9 أقراص التامول المخدر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع ،وتحررعن ذلك المحضر اللازم جنايات الحمام وجاري العرض علي النيابة.