تشيلسي يرغب فى استعادة دروجبا.. كمدرب

(/ أ ش أ /) - كشفت تقارير صحفية عن رغبة رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي في إعادة المهاجم الإيفواري المخضرم ديدييه دروجبا إلى قلعة البلوز مرة اخرى ولكن كمدرب.

ويأمل أبراموفيتش في الاستفادة من خبرات دروجبا - لاعب جالاتاسراي التركي - لتعليم مهاجمي الفريق لخلق جيل جديد قوي يسجل للبلوز.

وذكرت صحيفة صنداي بيبول البريطانية أن مورينيو ودروجبا قد يعودا للعمل سويا بالفعل الصيف القادم حيث ان ابراموفيتش يفكر فى ضم اللاعب الإيفواري للجهاز الفني بالنادي.

دورجبا الذى يبلغ من العمر 35 عاما سينتهي عقده مع ناديه التركي فى نهاية الموسم وان لديه الرغبة فى العودة إلى لندن لاسيما وان زوجته وابنائه يعيشون بمقاطعة ساري فى بريطانيا.

ويرى أبراموفيتش ان الفرصة سانحة له لاستغلال مواهب دروجبا الهجومية ليس كلاعب بل كمدرب هذه المرة حيث يعتقد انه قادر على ادارة وتنفيذ مشروع لإخراج جيل جديد من المهاجمين الناشئين والمتميزين فى ستامفورد بريدج.