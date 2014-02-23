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سيدورف يشيد بما يقدمه عادل تعرابت لميلان

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سيدورف يشيد بما يقدمه عادل تعرابت لميلان سيدورف يشيد بما يقدمه عادل تعرابت لميلان

أثنى كلارنس سيدورف المدير الفني لميلان على لاعب فريقه والصفقة التي أضافها النادي لصفوفه في يناير، عادل تعرابت.

اللاعب المغربي سجل هدفا في فوز ميلان بثنائية ضد سامبدوريا في المرحلة الـ25 من الدوري الإيطالي.

وقال سيدورف عقب المباراة: "سعيد للغاية بكل ما يقدمه عادل لصفوف ميلان.. إنه يضيف الكثير".

وتابع "قدرة عادل على شغل أي مركز خلف رأس الحربة ممتازة، تمنحنا حرية كبيرة في إشراكه بأي مركز من الـ3".

ويلعب تعرابت بعقد إعارة يمتد حتى نهاية الموسم من ناديه الإنجليزي كوينز بارك رينجرز.

وكان ميلان قد دعم صفوفه في يناير بضم الثلاثي تعربات وعادل رامي وهوندا.

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