محافظ الإسماعيلية يبحث خطط المجلس الإقليمى للسكان

أكد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، محافظ الإسماعيلية، ضرورة تضافر وتكثيف كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتفعيل دور المشاركة الشعبية والمجتمعية من أجل العمل على تحسين الخصائص السكانية للمحافظة و خفض معدلات النمو السكانى وتحقيق التوزيع الجغرافى الأفضل للسكان وتقليل التفاوتات الديموجرافية والاجتماعية والاقتصادية بين المجموعات السكانية والمناطق الجغرافية المختلفة بالمحافظة ،وذلك تحقيقاً لأهداف السياسة القومية للسكان.

وأضاف “القصاص”، أنه لابد من رفع مستوى الوعى الجماهيرى للمواطنيين بمختلف شرائح المجتمع بأهمية تفعيل برامج تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية مع الآخذ فى الاعتبار التركيز والاهتمام بالقطاع الريفى والقرى والنجوع من خلال الاستثمار الأمثل لمختلف وسائل الإعلام وتفعيل دور الرائدات الريفيات وزيادة أعدادهن بالإضافة إلى تفعيل دور جهاز محو الأمية وتعليم الكبار من أجل القضاء على الأمية والجهل لرفع المستوى الثقافى لدى الجميع بضرورة مواجهة القضية السكانية بأعتبار أنها أولى القضايا القومية التى تلتهم كافة محاور التنمية.

جاء ذلك خلال حضور المحافظ لجلسة الاجتماع الدورى الربع سنوى للمجلس الإقليمى للسكان واللجنة العليا لضبط النمو السكانى والتى عقدت بديوان عام المحافظة ،بحضور محمد صالح السكرتير العام المساعد للمحافظة والسيدة اعتماد سعد زغلول رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقويم بالمجلس القومى للسكان ومديرتى عموم التخطيط والمتابعة بالمجلس ونشوى الطحاوى مقررة المجلس بالإسماعيلية .

وخلال الاجتماع تم استعراض ومناقشة جدول أعمال المجلس والذى تضمن عرض ملخص لتوصيات جلسة المجلس السابق التى شملت التأكيد على خطورة القضية السكانية وآثارها السلبية على التنمية فى شتى المجالات والتوعية بأهمية التجاوب مع مشروع تنظيم الأسرة وخطورة الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع ،كما تم استعراض المؤشرات السكانية للمحافظة والانجازات الربع سنوية عن الفترة من بداية شهر أكتوبر الماضى وحتى نهاية ديسمبر 2013 .

وحضر الاجتماع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى العموم لمديريات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وممثلى كافة الجهات المعنية.