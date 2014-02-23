مصطفى عبد القادر يتسلم مهام منصبه رئيسًا لمصلحة الضرائب المصرية

أعلنت وزارة المالية اليوم الأحد، تكليف الدكتور مصطفى عبدالقادر، رئيس قطاع المناطق الضريبية برئاسة مصلحة الضرائب المصرية خلفا لممدوح عمر الذي انتهت مدة تعيينه رئيسا للمصلحة في 17 فبراير الحالي بعد أن تولي المنصب لمدة عامين.

وأشارت وزارة المالية – في بيان لها اليوم – إلى أن ممدوح عمر تم تعيينه مستشار (أ) بالمصلحة إعمالا للقانون رقم 5 لسنة 1991 وأسند إليه متابعة ملف ضريبة التحول إلى القيمة المضافة ، وكذلك المشاركة في دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات، بالتنسيق مع رئيس المصلحة، حيث أن وزارة المالية تعمل على الانتهاء من قانون جديد بشأن القيمة المضافة ليحل مكان قانون ضريبة المبيعات ضمن السياسة الجديدة التي يتبناها الدكتور أحمد جلال وزير المالية الهادفة لتحقيق العدالة الضريبية.

وتعمل الوزارة على الإسراع على دمج مصلحتي الضرائب العامة والمبيعات تيسيرا على المواطنين من خلال توحيد ملفاتهم الضريبية التي ستسمح بتعامل الممول مع مأمورية واحدة سواء في الضريبة العامة أو المبيعات.

وفي نفس السياق، تقوم وزارة المالية حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإعلان عن مسابقة لاختيار رئيس لمصلحة الضرائب المصرية طبقا للقانون رقم (5) لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وذلك إعمالا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.