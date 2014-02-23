هكذا ردّ فراس ابراهيم على عزّت العلايلي..فهل تشتعل الحرب بينهما؟!

أكّد الفنّان السوري فراس ابراهيم أنّ التحضيرات جارية على قدم وساق لاستكمال تصوير مسلسل "ستائر الخوف"، وأنّ التنسيق دائم مع مدينة الإنتاج الإعلامي في مصر وأنّ العمل سيرى النّور في القريب العاجل.

وكانت وسائل إعلامية نقلت عن لسان الفنان المصري عزت العلايلي تصريحات يتّهم فيها فراس ابراهيم بأنّه تنصّل من مسؤولياته اتجاه العمل وغادر مصر، وتعقيباً على هذا الكلام قال ابراهيم "لا أتوقّع أبداً أن يكون هذا التصريح صدر عن العلايلي، خاّصة أنّه أكثر شخص يعرف ظروف العمل، حيث أنّ هذه التّصريحات غير مستندة إلى الوقائع".

وأضاف الفنّان السّوري "أنا موجود في مصر منذ سنة ونصف وأعمل يوميّاّ على استكمال تصوير "ستائر الخوف" الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، مضيفاً "لا داعي لاختلاق مشاكل غير موجودة أساساً مع أيّ من الفنّانين سواء على الصّعيد الشّخصي أو الفنّي، وأنا أحد أبطال العمل ومن الطّبيعي أن أخاف على حضوري ووجودي، وافتعال أيّ مشاكل من قبل المشاركين سيعيق العمل أكثر ممّا يخدمه".

ويشارك في العمل نخبة من الفنّانين العرب مثل عزت العلايلي، صابرين، فراس ابراهيم، أمل رزق، مروة، عبد الرحمن أبو زهرة، مادلين طبر، فتوح احمد، حسام فارس..

يذكر أنّ العمل كتابة الرّوائي السّوري نبيل ملحم وإخراج سمير حسين ومحسن فكري، وهو من إنتاج شركة فراس للإنتاج الفني بمشاركة مدينة الإنتاج الإعلامي المصريّة.