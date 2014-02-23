صلاح ينفي تصريحاته بشأن رحيله عن تشيلسي

نفى محمد صلاح جناح تشيلسي التصريحات التي جاءت على لسانه عبر موقع CNN باللغة العربية، مشيرا إلى أنه لم يتحدث مع أحد.

وكان موقع CNN باللغة العربية قد نشر تصريحات لمحمد صلاح يؤكد فيها بأنه لن يرحل عن تشيلسي، مؤكدا ثقة جوزيه مورينيو المدير الفني في قدراته، وأن جلوسه على مقاعد البدلاء أمرا طبيعيا.

وقال صلاح في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (Twitter) يوم السبت: "هناك كلام كثير على لساني لـCNN .. هذه ليست المرة الأولى".

وتابع "لم أتحدث مع أحد وكل هذه التصريحات ليست صحيحة وأي كلام".

ويجلس صلاح على مقاعد بدلاء تشيلسي وقد يشارك في الشوط الثاني لدقائق أو لا بحسب رؤية مورينيو، الذي أكد مسبقا بأن الموسم المقبل هو "موسم صلاح".