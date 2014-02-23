شرطة التموين بالإسماعيلية تنجح في ضبط مصنع لانتاج المنظفات الصناعية المغشوشة

أعلن المقدم ولاء رضوان ،رئيس قسم شرطة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظة الاسماعيلية أنه فى إطار إستكمال سلسلة الحملات الرقابية المكثفة، التى يقوم بها رجال شرطة التموين بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية والمعنية بالمحافظة، والتى تداوم على مراقبة الأسواق، وجميع المحلات ومنافذ البيع لكافة السلع لضبط حركة الأسواق ،ومحاربة الغلاء، وإرتفاع الأسعار دون مبررات ،ومواجهة جرائم الغش التجارى وضبط كافة جرائم ومخالفات التموين .

فقد تم ضبط أحد المصانع الغير مرخصة قانونا ،والذى يقوم بإنتاج وتصنيع المنظفات الصناعية السائلة، والكلور المغشوشة وبإستخدام الخامات والمواد المغشوشة و الغير مطابقة للمواصفات ،و يقع بمنطقة أرض الجمعيات بلوك 69بالدور الأرضى ،بنطاق حى ثالث الاسماعيلية، وأشار رئيس قسم شرطة التموين، الى أنه بعد أن تم التأكد من كافة المعلومات والتحريات اللازمة تم إستئذان النيابة العامة، وتم قيام قوة من القسم بمداهمة مقر المصنع ،وإلقاء القبض على المدعو أسامة محمد سليمان العزازى مواليد 1991 بطاقة رقم قومى 29111063400039 وبتفتيش المكان تم العثور على عدد 3 تانك سعة الواحد منها واحد طن مملوءة بمادة الكلور والمنظفات السائلة المغشوشة .

كما تم ضبط عدد 500 زجاجة كلور سعة واحد لتر معدة للبيع و300 زجاجة منظفات سائلة ،بدون بيانات سعة واحد لتر، وزجاجات فارغة وملصقات وعدد 1500 كرتونة ،وبمواجهة المتهم أعترف بأن المصنع غير مرخص ،وتم تحرير المحضر رقم 3 أحوال مباحث التموين ،وتم التحفظ على المضبوطات ،وتحريزها وإحالة المحضر الى النيابة العامة فى 22 فبراير الجارى لإنهاء التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.