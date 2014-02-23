القبض على 16 من العناصر الإجرامية بينهم مسجلة أدآب خلال حملات أمنية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة المعنية، بمديرية أمن القليوبية، من القبض على 16 من العناصر الإجرامية الخطرة، المعرفة بالإتجار فى المواد المخدرة، وإرتكاب الجرائم.

حيث تم ضبط 2 كيلو جرام بانجو، و1000 قرص، و500 جرام حشيش 800 جرام هيروين، حيث تقوم المديرية بحملات مكثفة من أجل الحد من إنتشار المواد المخدرة وضبط العناصر والبؤر الاجرامية الخطرة ،بشكل مستمر وكانت نتائجها أكثر من20 قضايا مابين إتجار وتعاطي، حيث تم إلقاء القبض على، أحمد محمد نصر أحمد فرج، 18 سنة، عاطل، ومقيم الوحدة العربية، دائرة قسم ثان شبرا الخيمه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 120 جرام، ومبلغ مالى 90 جنيه، وسلاح أبيض “مطواه”، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

وضبط حسين محمد السيد عرابى، 23 سنة، عاطل، ومقيم منشية الحرية، دائرة قسم ثان شبرا الخيمه، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 300 جرام، ومبلغ مالى 190 جنيه، وهاتف محمول، وسلاح أبيض “مطواه”، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتف للإتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.

وتم ظبط أحمد عبد الفتاح حسانين عبد الفتاح، 23 سنة، عاطل، ومقيم الشدية، دائرة قسم بنها، السابق اتهامه فى ( 10) قضية أخرهم القضية رقم 7581 جنايات قسم بنها لسنة 2013 م (مخدرات)، وبحوزته (89) قرص مخدر، ومبلغ مالى 30 جنيه، وهاتف محمول وسلاح أبيض “مطواه”، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته، والهاتف للإتصال بعملائه والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2863/76 جنايات قسم بنها لسنة 2014 م.

كما تم ضبط، محمد نصر أحمد على، 20 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز الخانكة، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 50 جرام، ومبلغ مالى 1200 جنيه، و(2) هاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهواتف للإتصال بعملائه، و ضبط أحمد عمران السيد، 26 سنة، عاطل ومقيم عين شمس، القاهرة، السابق إتهامه فى “9″ قضايا (سلاح، مخدرات، سرقه، تبديد) اخرهم القضيه رقم 25320 جنح عين شمس لسنة 2010 م “سرقه”، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 70 جرام ومبلغ مالى 200 جنيه وسلاح أبيض “مطواه”، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والسلاح الأبيض يقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 79 إدارى مركز الخانكة لسنة 2014 م، وماجده موسى احمد موسى، 20 سنة، ربة منزل، ومقيمه مركز الخانكه، السابق إتهامه فى القضية رقم 73 جنح أحداث قسم الخصوص لسنة 2003 م (اداب عامه)، وبحوزته (19) قرص مخدر، ومبلغ مالى 320 جنيه، و “3″ هاتف محمول، وبمواجهتها أعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة تجارتها والهاتف للإتصال بعملائه، وضبط محمد سويلم محمد سويلم ناصر سن 19 عاطل ومقيم عزبة غيته – مركز بلبيس – الشرقيه السابق إتهامه فى القضية رقم 15213 جنح مركز بلبيس لسنة 2003 م (حريق عمد ) وبحوزته كميه من مخدر الهيروين تزن حوالى 14 جرام ومبلغ مالى 100 جنيه و هاتف محمول حال قيادته دراجه ناريه بدون لوحات معدنيه، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والدراجه لتسهيل تنقلاته والهاتف للإتصال بعملائه، وضبط حسن احمد محمد على، 20 سنة، عاطل، ومقيم المعاجينى، دائرة قسم الخصوص، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى 175 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتف لمحمول للاتصال بعملائه، وضبط حماده ممدوح عبدالله عبدالله، 23 سنة، عاطل، ومقيم الزمرونيه، دائرة مركز كفر شكر، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 60 جرام ومبلغ مالى 70 جنيه وسلاح أبيض “مطواه” وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، وضبط وليد مصطفى محمد العادى، 37 سنة، عاطل، ومقيم المطريه، القاهره، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى 30 جنيه، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته.

كما تم ضبط، اكرامى سعيد طاهر البقرى، 30 سنة، عاطل ومقيم القلج، دائرة مركز الخانكة، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1 كجم ومبلغ مالى 120 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وضبط، سارى سند سلام سند، 21 سنة، عاطل، ومقيم الجبل الاصفر، دائرة مركز الخانكة، وبحوزته 100 قرص مخدر، ومبلغ مالى 80 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وضبط، محمد فتحى اسماعيل الخضرى، 25 سنة، عاطل، ومقيم ابوزعبل، دائرة مركز الخانكة، وبحوزته 150 قرص مخدر، وسلاح ابيض “مطواه”، وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الابيض بقصد الدفاع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

بالإضافة الى ضبط، عمرو عبدالسميع كمال الدين، 23 سنة، عاطل، ومقيم حدائق القبه، القاهره، وبحوزته 30 قرص مخدر، ومبلغ مالى 50 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 285 ادارى قسم الخانكه لسنة 2014 م، وضبط محمد عبدالعظيم محمد احمد، 39 سنة، عاطل، ومقيم الجماليه، القاهره، وبحوزته كميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 10 جم ومبلغ مالى 60 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة تجارته، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وضبط احمد محمد رضوان عاشور، 26 سنة، عاطل، ومقيم الحى الاول، دائرة قسم العبور، وبحوزته 80 قرص مخدر ، وسلاح ابيض “مطواه”، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الابيض بقصد الدفاع.